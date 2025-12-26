"Gözleri Karadeniz" dizisinin set çalışanını öldürdüler

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ani bir kararla final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin setine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Arslanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kamuoyuna “set kazası” olarak yansıyan olayın aslında bir şiddet olayının sonucu olduğunu öne sürdü.

YAŞANANLARI ANLATTI

ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık'ta final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk, dün akşam hayatını kaybetti.

Yavuk'un ölümünün ardından dizinin oyuncularından Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Yavuk'un sette yaralanması ve dün ölmesiyle sonuçlanan olayın bir kaza değil, şiddet sonucu yaşandığını iddia etti.

Gözyaşları içinde konuşan Arslanoğlu, "düştü, kafasını vurdu" şeklindeki haberlerin gerçek olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Bundan birkaç ay önce benim yanımdaydı, Gözleri Karadeniz setine gitti çalışmaya. 16 Aralık gecesi, dizinin finalini yönetmeninden oyuncusuna kadar galiba yayında öğrenmişler. O gece Emin'in odasını paylaştığı arkadaşı, husumetli olduğu başka şoförler var, onların yanına gidiyor.

"OTEL ODASINDA DÖVE DÖVE KAFATASINI KIRACAK KADAR..."

Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar...



Emin de o husumetlileriyle kavga etmeye giden herifin arkasından gidiyor, ayırmaya çalışıyor. Yapım koordinatörünü arıyor, 'gel bunları ben durduramıyorum' diye. O geldiğinde herhalde yerde yatıyorken mi buluyor bilmiyorum. Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor yani onunla ilgili değil dert.



Ama oradaki ifadelerde herkes 'çok sarhoştuk hatırlamıyoruz kim ne oldu' falan diyor. Bir otel odasında biri birini yumrukla, dirsekle, tekmeyle kafatasını kıramayacağına göre, onu kimin yaptığı bulunur ama bunlar benim konularım değil.



Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.

"BİR HAFTADIR KOMADAYDI DÜN AKŞAM VEFAT ETTİ"