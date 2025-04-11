Gülen Gözler'in Nedret'i hala taş gibi! İşte son hali...

Yağmur Uçar

Türk sinemasında 1977 yılına damga vuran ve etkisini hala sürdüren yapımlardan biri de "Gülen Gözler" oldu.

Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Müjde Ar, Itır Esen, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular yer aldı.

Film, beş kız çocuğu sahibi olan Yaşar Usta (Münir Özkul) ve eşi Nezaket'in (Adile Naşit) hikâyesi ekrana geldi.

Yaşar Usta, kızlarına erkek isimleri vermiştir: Fikret, İsmet, Hikmet, Nedret ve Hasret.

Şimdilerde son halleriyle merak konusu olan kızlardan Nedret, görenleri mest etti.

Itır Esen'in canlandırdığı karakter, yıllara meydan okuyan güzelliği ile büyüledi.

İşte şimdiki hali...