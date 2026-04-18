Güller ve Günahlar dizisi bu akşam var mı: 18 Nisan Kanal D yayın akışı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları sonrası televizyon kanalları yas hassasiyetiyle yayın akışlarını güncelleme kararı aldı.

Hafta içi pek çok iddialı yapımın yeni bölümlerinin ertelenmesinin ardından, gözler Kanal D’nin Cumartesi akşamına çevrildi.

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ı bir araya getiren Güller ve Günahlar dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Şu an için bir erteleme kararı bulunmayan Güller ve Günahlar dizisinde, tüm gözler Kanal D ekranlarına kilitlendi.

Kanal D'nin 18 Nisan tarihli program listesine göre, dizi saat 20:00'de yeni bölümüyle ekran macerasına devam edecek.

18 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa (Tekrar)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 Yerli Dizi (Tekrar)

16:15 Yerli Dizi (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Müzik Arası

04:15 Zalim İstanbul (Tekrar)