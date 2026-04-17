Yayın akışı değişti: Taşacak Bu Deniz'in yerine yayınlanacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından oluşan toplumsal tepki, televizyon yayınlarını doğrudan etkiledi.

Kamuoyundan gelen tepkiler akabinde ise diziler yeni bölümlerini iptal etti.

Bu akşam yayınlanması planlanan Taşacak Bu Deniz de alınan bu karara uyarak yayınına ara verme yoluna gitti.

Taşacak Bu Deniz ekibi de bu zor günlerde izleyicinin yanında olduğunu göstermek amacıyla yeni bölümü ileri bir tarihe erteledi.

TRT 1’de akşam Rafadan Tayfa: Kapadokya yayınlanacak.