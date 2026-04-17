Kızılcık Şerbeti Nursema’nın 13 yıllık eşi bakın kim çıktı: Meğer o da oyuncuymuş

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Yalazoğlu Karakoç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Hakkında merak edilenleri araştıran takipçileri, ünlü oyuncunun evli olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Başarılı oyuncunun tam 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşının oyuncu olduğu ortaya çıktı.

EŞİ DE OYUNCUYMUŞ

Ceren Yalazoğlu Karakoç’un 2013 yılında nikah masasına oturduğu eşi, bir döneme damga vuran "Unutma Beni"dizisindeki "Ali" karakteriyle hafızalara kazınan Osman Karakoç’tan başkası değil.

Yıllardır gözlerden uzak, mütevazı bir yaşam süren çiftin meslektaş olması ve her iki ismin de televizyon tarihine geçen projelerde yer alması dikkat çekti.