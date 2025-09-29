Güllü'nün boşanma sebebi dikkat çekti! Eşi de sektördendi ama...

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü, defnedildi.

52 yaşında vefat eden Güllü, geride bir kız ve bir oğul bırakırken gözler eski eşi Gürel Gülter’e çevrildi.

Ünlü şarkıcı, 6 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırmış, sonrasında ise sahnelere geri dönmüştü.

Vefatının ardından boşanma nedenleri yeniden gündeme geldi.

Peki; Güllü'nün eski eşi Gürel Gülter kimdir, neden boşandı? İşte detaylar...

GÜREL GÜLTER KİMDİR

Gürel Gülter, 1990’lı yıllarda arabesk ve fantezi müzik projelerine imza atan bir yapımcı.

Güllü ile evliliği döneminde magazin gündeminde sıkça yer aldı.

Boşanmanın ardından müzik sektöründen uzaklaştı ve bugün medyadan uzak, sade bir yaşam sürüyor.

BOŞANMA SÜRECİ

Güllü'nün evlilik hayatı, kariyerine ara vermesine yol açtı.

Çift arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve velayet tartışmaları boşanma sürecini hızlandırdı.

Sanatçı, boşanmanın ardından yeniden sahnelere dönerek müzik kariyerine ağırlık verdi.

Merhum şarkıcı, bir dönem kendisini dövüp aynı barda eğlenen kocasını "Belki haklı olduğu yönler olabilir" diye de savunmuştu.

Güllü yıllar önce konuk olduğu bir programda ise eski eşi için 'canavar' yakıştırması yapmış, "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım" demişti.