Güllü'nün cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? Arabesk kraliçesi Güllü'ye son veda...

Arabesk dünyasını yıkan haber...
Kulakların pasını silen şarkıları ile milyonların kalbinde taht kuran Güllü, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti.
52 yaşındaki Gül Tut, Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ünlü şarkıcının hayatını kaybettiğini belirledi.
Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Peki; Güllü'nün cenazesi ne zaman, nerede kaldırılacak? Güllü'nün cenaze programı...
GÜLLÜ CENAZE PROGRAMI
Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin vefat haberini paylaşarak sevenlerini yasa boğdu.
Cenazeye katılmak isteyen sevenleri için ise henüz detaylar netleşmedi.
Cenaze programı belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.