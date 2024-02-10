Hafsanur Sancaktutan davet tarzıyla büyüledi! Siyah göğüs dekolteli elbisesiyle görenleri eritti…

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Son olarak Kerem Bursin ile başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen diziyse oldukça konuşulan Hafsanur Sancaktutan gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla da gözde isimlerden.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sancaktutan paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor.
Sancaktutan, özel bir markanın davetine katıldığı adeta bir kuğu gibi olduğu tarzı ile gündem oldu.
Siyah saten göğüs dekolteli elbisesiyle görenleri büyüleyen Sancaktutan, sosyal medyayı yıktı geçti.
İşte, Sancaktutan’ın gala tarzı…