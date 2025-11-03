Haftanın en çok izlenen yapımı açıklandı: Rakiplerine fark attı

- TİAK verilerine göre, geçtiğimiz hafta en çok izlenen yapım Uzak Şehir oldu.
Televizyon ekranlarında rekabet her hafta artıyor.
Türkiye İzlenme Ölçümleme Araştırmaları (TİAK) tarafından açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin hangi dizilere yoğun ilgi gösterdiğini gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz hafta listelerde sürpriz değişiklikler yaşandı; bazı diziler ilk kez sıralamaya girerken, yeni yapımlar dikkat çekmeyi başardı.
Peki, haftanın zirvesine hangi dizi oturdu?
HAFTANIN EN ÇOK İZLENENLERİ
Reyting sıralamasında bu hafta da zirve değişmedi. Uzak Şehir, haftanın en çok izlenen yapımı oldu.
İkinci sırada TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise Eşref Rüya yer aldı.