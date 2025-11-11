Abone ol: Google News

Haftanın galibi belli oldu: İşte en çok izlenen dizi

Geçtiğimiz hafta birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Reyting yarışında ilk 10 programı sıraladık. 3-9 Kasım haftasında bakın en çok hangi diziler izlendi. İşte haftanın galibi...

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 12:38
  • Geçen hafta reyting rekabetinde en çok izlenen dizi Uzak Şehir oldu.
  • TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ikinci sırada yer aldı.
  • Üçüncü sırada ise Eşref Rüya dizisi bulunuyor.

Televizyon ekranlarında geçen hafta yine reyting rekabeti yaşandı.

3–9 Kasım haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenen diziler belli oldu.

İlk 10’a giren yapımlar arasında bazı sürpriz yapımlar yer aldı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da en çok izlenen dizi Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi oldu.

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ise ikinci sırayı kaptı. Üçüncü sırada Eşref Rüya yer aldı.

HAFTALIK REYTİNG SONUÇLARI

