Haftanın galibi belli oldu: İşte en çok izlenen dizi

Televizyon ekranlarında geçen hafta yine reyting rekabeti yaşandı.

3–9 Kasım haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenen diziler belli oldu.

İlk 10’a giren yapımlar arasında bazı sürpriz yapımlar yer aldı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da en çok izlenen dizi Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi oldu.

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ise ikinci sırayı kaptı. Üçüncü sırada Eşref Rüya yer aldı.

HAFTALIK REYTİNG SONUÇLARI