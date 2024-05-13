Herkes kandırıldı! Tom ve Jerry hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı... Animasyon tarihine kazınmış bir yapım olan Tom ve Jerry, çocukların severek izlediği bir çizgi film serisi. Kedi Tom'un fare Jerry'i yakalama macerasını anlatan seride Tom'un beceriksiz Jerry'nin ise acımasız olduğu düşünülür. Ancak gerçek çok başka...

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7'den 70'e herkesin severek izlediği bir yapım olmayı başaran Tom ve Jerry, 161 bölüm sürmüştür.

Tom ve Jerry, animasyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve genellikle birbirleriyle rekabet eden bir kedi olan Tom ve bir fare olan Jerry'nin maceralarını konu alan bir çizgi film serisidir.

İlk olarak 1940 yılında Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyoları tarafından üretilmiştir.

Seride, Tom genellikle Jerry'yi yakalamaya çalışır ve Jerry de bu çabaları bozmak için farklı yaratıcı yöntemler kullanır. Bu çekişmeli ilişki, komik ve bazen absürt durumlara yol açar.

Tom ve Jerry finali

Tom ve Jerry çizgi filminin finalinde, Jerry ve Tom mücadeleyi bırakır. Bir süre sonra her ikisi de hayatının aşkını bulur ama aşık olduğu kişiler başkalarına gidince depresyona girerler.

Finalde bir tren rayında ağlayarak görünen Tom ve Jerry, intihar etmeyi beklerken bir tren onlara hızla yaklaşır ve film biter.

Dost çıktılar

Ancak asıl gerçek, yıllar sonra öğrenilmiştir...

Tom ve Jerry aslında birbirlerinin en iyi arkadaşıdır. Ama Tom, Jerry'yi korumak için Jerry'den nefret ediyormuş gibi davranmak zorundadır.

Bu sayede Tom'un sahibi, Jerry'e gerçekten zarar vermek isteyen bir kedi ile değiştirmiyor Tom'u.