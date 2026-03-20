Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Ramazan Bayramı sebebiyle birçok kanal yayın akışında değişiklikler yapmaya başladı.

Bazı diziler ara verirken, bazıları ise yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz’in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

İşte TRT 1 yayın akışı…

BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI?

TRT 1’in her Cuma yayınlanan sevilen dizisi “Taşacak Bu Deniz”, Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. 20 Mart Cuma akşamı dizinin yeni bölümü yerine bir önceki bölüm tekrar olarak yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü ise 27 Mart Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

13:15 Dengi Dengine – TEKRAR

15:50 Mabedin Gölgesinde

16:15 Bayram Havası | Türk Sineması

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz – TEKRAR

23:40 Vefa Sultan – TEKRAR

01:35 Çöl Aslanı Ömer Muhtar | Yabancı Sinema

04:10 Dengi Dengine – TEKRAR