Hudutsuz Sevda'nın Fikret Leto'su aslen bakın nereliymiş! İşte Burak Sevinç'in memleketi.. Ünlü oyuncu Burak Sevinç'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Fikret Leto karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak uyandırdı.

38 yaşında olan oyuncu Hudutsuz Sevda dizisinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Babam İçin adlı dizide “Alpay” karakterini canlandırarak yaşadı.

Dizinin sona ermesinin ardından 2012 yılında Yol Ayrımı adlı dizide “Yusuf” karakterini canlandırdı. Ardından Merhaba Hayat (2013) ve Yalan Dünya (2013) gibi dizilerde küçük roller aldı.

Burak Sevinç daha sonra Söz, Leke, Kırmızı Oda, ve İçimizdeki Ateş gibi dizilerde başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Burak Sevinç'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Burak Sevinç'in memleketi...

Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi.