İclal Aydın’ın kız kardeşini gören gözlerine inanamıyor! Resmen ikiz gibiler…

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yazarlığıyla da taktir toplayan İclal Aydın son dönemde yaptığı paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.
52 yaşında olan güzel oyuncunun fazla kilolarından kurtulmasının ardından yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmaya devam ediyor.
Son günlerde kitap yazmaya ağırlık veren Aydın, aile fertleriyle de sıkça paylaşımlarını yineliyor.
Aydın’ın son olarak sosyal medya hesabı üzerinden kardeşi ile birlikte olduğu kare gündeme adeta bomba gibi düştü.
İclal Aydın’ın kız kardeşi Hilal Özcan ile paylaştığı kare sonrasında abla kardeşin benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi.
İşte, İclal Aydın’a ikizi gibi benzeyen kardeşi…
Kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutulan karedeki abla kardeşin benzerlikleri resmen ikiz gibiler dedirtti.