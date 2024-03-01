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İclal Aydın’ın kız kardeşini gören gözlerine inanamıyor! Resmen ikiz gibiler…

İclal Aydın’ın kız kardeşini gören gözlerine inanamıyor! Resmen ikiz gibiler… Başarılı oyuncu İclal Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda aile fertleriyle de sıklıkla paylaşım yapan Aydın’ın kız kardeşiyle benzerliği şaşırttı. İşte, İclal Aydın’ın kendisine ikizi gibi benzeyen kız kardeşi…