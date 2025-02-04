AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony’nin katkılarıyla hazırlanan “Yılın Kareleri” fotoğraf seçkisindeki eserleri inceledi. Bu yıl “Haber”, “Spor”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” kategorilerine ek olarak ilk kez yer verilen “Özgür Suriye” kategorisindeki fotoğraflara da değerlendirmelerde bulundu.

Altun, “Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan’ın “Geri Dönüş” adlı karesine oy vererek, “Bu fotoğrafın derin bir anlam taşıdığına inanıyorum, son derece simgesel bir kare.” ifadelerini kullandı.

Diğer kategorilerde ise farklı fotoğraflara yöneldi. “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon’un “Kurtarılan Can” fotoğrafını seçerken, “Haber” kategorisinde Barış Seçkin’in “Dış İşleri” başlıklı karesini tercih etti. Günlük hayatın içinden karelere yer veren “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli’nin “7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule” isimli çalışmasını beğenirken, “Spor” dalında Hakan Akgün’ün “Cedi” adlı fotoğrafını oyladı.

"YILIN KARELERİ, AA'NIN KÜRESEL FOTOĞRAFÇILIKTA BİR MARKASI"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’den fotoğraflarla ilgili bilgi alan Altun, Yılın Kareleri oylamasının her yıl büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Anadolu Ajansı Yılın Kareleri artık küresel ölçekte bir marka haline geldi. AA, fotoğrafçılık alanında dünya çapında bir referans noktası olmayı başardı ve bu etkinlik de bu markalaşmanın önemli bir parçası.

Fotoğrafların seçimi konusunda zorlandığını dile getiren Altun, şu ifadeleri kullandı:

Öylesine kaliteli kareler var ki seçim yapmak oldukça güç. Bir yanda ülkemizdeki, diğer yanda dünyadaki gelişmeleri yansıtan fotoğraflar, bu çalışmayla adeta tarihe not düşülüyor.

Altun, “Haber” kategorisinde özellikle dikkatini çeken karelerden birinin Barış Seçkin’in objektifinden çıkan ve G7 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamladığı anı ölümsüzleştiren fotoğraf olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında peş peşe 7-8 uluslararası zirveye katıldı. Bu fotoğraf, onun küresel diplomasi sahnesindeki merkezî rolünü güçlü şekilde yansıtıyor.” dedi.

"ÖZGÜR SURİYE" KATEGORİSİ: BÜYÜK DEĞİŞİMİN BELGESİ

Bu yıl “Özgür Suriye” adıyla özel bir kategori eklenmesini anlamlı bulduğunu ifade eden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye’de yıllardır süregelen acılar ve mücadeleler sonrasında yeni bir dönem başladı. Bir özgürleşme süreci yaşanıyor ve bu dönüşüm, büyük fedakârlıklarla gerçekleşti. Şu anda Suriye’nin yeniden inşası sürecine tanıklık ediyoruz.

Türkiye’nin, Suriye halkının yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Sayın Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımızın davetiyle Türkiye’ye geliyor ve önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye, her zaman Suriye halkının yanında durdu ve yeni yönetimle ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayacak bir sürecin kapısını aralayacak.

Altun, “Özgür Suriye” kategorisinde de birbirinden etkileyici kareler bulunduğunu dile getirerek, “Fotoğrafçılar muazzam işlere imza atmış. Seçim yapmak gerçekten çok zor.” ifadelerini kullandı. Oylamaya katılan tüm foto muhabirlerini ve Anadolu Ajansı’nı tebrik etti.