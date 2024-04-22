Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen dizinin büyüsüne kapılan milyonlar, her Perşembe akşamı Kanal D'de ekran başına geçiyor.
Her bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyen dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncular boy gösteriyor.
Ve beklenen an geldi. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Azem, Piraye'yi seçti
Dilber ile ilişkisine son veren Azem, bu kez Piraye'ye gitti. Birlikte romantik bir yemek yiyen çiftin yeni aşkı büyük ses getirecek.
Öte yandan Dilber'in acılarına bir de aşk acısı eklendi. İkisinin mutluluğuna gölge düşürmek için planlar yapan Dilber, bakın nasıl bir yol izleyecek.
İşte İnci Taneleri 12. bölüm fragmanı...