İnci Taneleri 12. bölüm fragman: Dilber’in acı günü! Azem ve Piraye birlikte… Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde dengeler değişiyor. Yeni bölümden ilk fragman geldi. Dilber'in hayalleri suya düşecek. Azem, Piraye ile aşk yaşıyor...

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen dizinin büyüsüne kapılan milyonlar, her Perşembe akşamı Kanal D'de ekran başına geçiyor.

Her bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyen dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncular boy gösteriyor.

Ve beklenen an geldi. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Azem, Piraye'yi seçti

Dilber ile ilişkisine son veren Azem, bu kez Piraye'ye gitti. Birlikte romantik bir yemek yiyen çiftin yeni aşkı büyük ses getirecek.

Öte yandan Dilber'in acılarına bir de aşk acısı eklendi. İkisinin mutluluğuna gölge düşürmek için planlar yapan Dilber, bakın nasıl bir yol izleyecek.

İşte İnci Taneleri 12. bölüm fragmanı...