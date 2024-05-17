Her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Yılmaz Erdoğan imzalı dizi, milyonları büyülemeye devam ediyor.
İzleyicileri her bölümünde derinden etkileyen İnci Taneleri, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Dün akşam yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Azem'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor
Dizinin yeni bölümünde Dilber, Azem'i kıskandırmak için Zahir'le barıştığını söylüyor. Zahir kendisine yaklaşmasının ardından silah çekecek.
Diğer yandan Piraye'nin şoförü Azem'i almaya gidiyor. Kaldığı otelde isminin Azem olduğunu öğreniyor. Azem'in tüm maskesi ortaya çıktı.
İşte İnci Taneleri 16. bölüm fragmanı...