İnci Taneleri 6. bölüm fragmanı: Azem itiraf ediyor! Cinayeti işleyen… Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer aldı. Azem itiraf etti. Bakın cinayeti kim işlemiş... İşte İnci Taneleri 6. bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Her Perşembe Kanal D ekranlarını süsleyen İnci Taneleri dizisi, dün akşam 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yılmaz Erdoğan'ın büyülü kaleminden çıkan ve seyirciyi soluksuz bırakan dizi, bir kez daha reytinglerde rakiplerini devirdi.

Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi usta isimler yer alıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından, yeni bölümü merak konusu oldu. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Azem gerçekleri anlattı

Dün akşam yayınlanan bölümde Azem, oğlu Cihan'la bir araya geldi. Oğluna, suçu kendisinin işlemediğini söyledi. Peki kim yaptı?

Öte yandan Dilber'e soğuk davranan Azem, Piraye ile yakınlaşmaya başlıyor. Piraye'nin kendisinden hoşlandığının farkında. Dilber'i bırakıp Piraye'yle mi olacak?

İşte İnci Taneleri 6. bölüm fragmanı...