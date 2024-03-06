Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, her Perşembe akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor.
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.
Başrollerinde deneyimli isimler Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü merak konusu.
Etkileyici hikayeleriyle yeni bir bölüme hazırlanan diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Azem'in kızı gündeme geliyor
Dizinin yeni bölümünde Dilber'in yaşadığı acılar izleyicileri derinden etkileyecek. Gözyaşları içinde yaptığı pavyon dansı, çok konuşuldu.
Öte yandan Cihan'ın aşık olduğu Doktor Elif, Cihan'ın ablasını soracak. Cihan gerçekleri anlatacak mı? Azem'in kızının ilerleyen bölümlerde ortaya çıkması bekleniyor.
İşte İnci Taneleri 7. bölüm 2. fragman...