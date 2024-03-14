İnci Taneleri 8. bölüm 2. fragman: Azem'e büyük şok! Kızı geldi... Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı İnci Taneleri dizisinden yeni fragman geldi. Oğlu Cihan’ı bulan Azem, bu kez kızına kavuşuyor. İşte İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi İnci Taneleri, her Perşembe akşamı ekranlara gelerek izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi deneyimli isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, son bölümle ekranlara damga vurdu.

Duygusal sahneleriyle, izleyicilerin yüreklerine dokunan bir hikaye anlatan İnci Taneleri, reytinglerde de zirveye oynuyor.

Heyecanla beklenen yeni bölüme dair ikinci fragman yayınlandı. Bakın neler olacak…

Azem kızına kavuşuyor

Dizinin yeni bölümünde Dilber, oğlunu Zahir'den alıyor. Artık hem kendi canını, hem de oğlunun canını korumak zorunda.

Öte yandan oğluna her şeyi anlatmayı planlayan Azem, umutla beklediği kızına sonunda kavuşuyor. Kızı bir anda çıkıp geliyor.

İşte İnci Taneleri 8. bölüm 2. fragman...