Her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Başrollerinde deneyimli isimlerin bulunduğu dizi, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi isimlerle seyircinin karşısına çıkıyor.
Dün akşam yayınlanan bölümüyle duygusal anlar yaşatan dizi, reyting rekorları kırdı.
Heyecanla beklenen yeni bölümden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Azem gerçeği itiraf ediyor
Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem ve Dilber yeniden yakınlaşıyor. Piraye'nin iş teklifini kabul edecek mi?
Öte yandan oğlunu geri kazanmak isteyen Azem, oğlunun ısrarı üzerine gerçekleri açıklıyor. Bakın Azem kimin yerine suçu üstlenmiş...
İşte İnci Taneleri 8. bölüm fragmanı...