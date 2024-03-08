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İnci Taneleri 8. bölüm fragmanı: Azem sonunda açıklıyor! Karısını bakın kim öldürmüş...

İnci Taneleri 8. bölüm fragmanı: Azem sonunda açıklıyor! Karısını bakın kim öldürmüş... Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi. Azem ve Cihan baba-oğul ilişkisinde mutlu sona varacak mı? Azem cinayeti kimin işlediğini açıklıyor. İşte İnci Taneleri 8. bölüm fragmanı…