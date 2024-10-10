Yağmur Dinç
Kanal D'nin rekortmen dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla geri dönüyor.
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolü üstlendiği İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri dikkat çekiyor.
Pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, oyunculuğu ve güzelliğiyle baş döndürüyor.
FİT HAZAR
Sosyal medyayı da aktif kullanan Ergüçlü, takipçilerini mest etti.
Hazar Ergüçlü'nün fiziğini öne çıkaran pozları, beğeni topladı.
Fit görüntüsü ile yorum alan ünlü oyuncuya "Dilber'den iyisin", "İnce belli güzellik", "Tığ gibi maşallah" denildi.