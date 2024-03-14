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İnci Taneleri'nin Hatice'si Kayra Sır objektifteki güzelliğiyle mest etti! O pozlara yorum yağıyor...

İnci Taneleri'nin Hatice'si Kayra Sır objektifteki güzelliğiyle mest etti! O pozlara yorum yağıyor... Kariyerinin çıkışını İnci Taneleri ile yakalayan genç ve güzel oyuncu Kayra Sır, Hatice karakteriyle parlıyor. Instagram hesabını aktif kullanan Sır, birbirinden cesur pozlarıyla beğeni ve yorum alıyor.