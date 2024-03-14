İnci Taneleri'nin Hatice'si Kayra Sır objektifteki güzelliğiyle mest etti! O pozlara yorum yağıyor...

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2002 yılında dünyaya gelen Kayra Sır, eğitimini müzik ve sanat alanlarına tamamlayarak sahneye atıldı.
Ekran macerasına "Çukur" dizisiyle başlayan genç oyuncu, ardından "Baba" dizisinde rol aldı.
Kariyer basamaklarını tırmanmaya devam eden Kayra Sır, şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle öne çıkıyor.
Dizde Piraye’nin evinde çalışan hizmetlilerden olan Hatice karakterini canlandıran Sır, güzelliğiyle de beğeni topluyor.
Kayra Sır güzelliği
İzleyiciler, Azem'in (Yılmaz Erdoğan) kızı olup olmadığından şüphelenirken, Kayra Sır'ın sosyal medyadaki paylaşımları gündem oldu.
22 yaşındaki güzel oyuncu, cesur pozlarıyla öne çıktı.
Kayra Sır'ın iddialı halleri, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte bazı kareleri...