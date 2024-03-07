İnci Taneleri'nin Yıldız'ı Dilber'den cesur çıktı! Instagram'da inanılmaz pozlar..."Yıldızlar yanında sönük" İnci Taneleri dizisinde Dilber'in yakın arkadaşı Yıldız karakterini oynayan Ümit Beste Kargın, izleyicilerin beğenisini topluyor. Kargı'nın sosyal medya hesabına göz atanlar ise pozlarını beğenmeden geçmiyor.

ensonhaber.com

Kanal D'nin İnci Taneleri dizisi, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü oynadığı dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ana karakterlerinden Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber, sosyal medyadan düşmüyor.

Son bölümlerde ise en az onun kadar dikkat çeken bir isim de Yıldız oldu.

İnci Taneleri'nin Yıldız'ı

Dilber'in hem iş hem yakın arkadaşı Yıldız'ı kim oynuyor merak konusu olurken, "Ümit Beste Kargın" gündeme geldi.

İnci Taneleri'nin Yıldız'ı Ümit Beste Kargın yıldızını patlatmayı başardı.

Joker, Ex Aşkım, Yargı, Şahsiyet gibi yapımlarda rol almış olan Kargın, aktif şekilde sosyal medya kullanıyor.

31 yaşındaki güzel oyuncu, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

İşte Ümit Beste Kargın'ın iddialı paylaşımları...