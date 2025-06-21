İran Devlet Televizyonu Ankara Temsilcisi İsrail'in saldırılarını anlattı

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan karşılıklı çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor..

Askeri hedeflerin yanı sıra İran'da devlet televizyonunu da hedef alan İsrail, 9 gündür durdurulamıyor.

Son olarak İran Devlet Televizyonu Ankara Temsilcisi Azaribagha, tv100 canlı yayına katılarak bölgeden son gelişmeleri aktardı..

Azaribagha, açıklamalarında İsrail'in füze saldırılarında televizyona yayın esnasında 4 füze atıldığını ama yayının hiçbir suretle kesilmediğini söyledi.

"İSRAİL YAYIN SIRASINDA TELEVİZYON BİNASINA 4 FÜZE ATTI"

Azaribagha, şu ifadeleri kullandı:

İran televizyonu vuruldu ama haber hiç aksamadı. 3 şehit verdik birkaç tane de yaralımız var. İran devlet televizyonuna 4 füze atıldı. Birinci ve ikinci füze vurulduktan sonra yayın hala devam ediyor. Üçüncü füze gelince ise başka bir stüdyoya geçip oradan yayın yapıyorlar.

"SİYONİSTLER VE AMERİKALILAR AKILLARINI BAŞLARINA ALMALI"

Katil İsrail bu olayların buraya geleceğini zannetmiyordu. Hiçbir şekilde baş eğmeyeceğiz. İran’ın askeri gücü tahmin edilenlerden daha fazladır. Onun içindir ki Siyonist rejim Amerika en başta nükleeri bizimle konuşmuyor, füze de yapmayacaksınız, diyor. İnşallah hem Siyonistler hem Amerikalılar akıllarını başlarına alırlar ve bu işi sonlandırırlar. Ama devam edeceklerse daha görecekleri de vardır.