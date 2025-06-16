AA & Ensonhaber
İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar, askeri hedeflerden uzaklaşmaya başladı.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran’daki tesislerinin İsrail tarafından vurulduğu belirtildi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda canlı yayın devam ederken gerçekleştiği görülüyor.
SUNUCU KONUŞTUĞU SIRADA BİNA VURULDU
Kadın sunucunun İsrail saldırılarına tepki gösterdiği sırada meydana gelen patlama, stüdyoda büyük hasara yol açtı.
Videolarda patlama anı ve yayın kesintisi de açıkça yer aldı.
İLGİLİ HABER İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın
İLGİLİ HABER İsrail-İran geriliminin ekonomiye yansıması
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış