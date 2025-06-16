AA & Ensonhaber

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar, askeri hedeflerden uzaklaşmaya başladı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran’daki tesislerinin İsrail tarafından vurulduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda canlı yayın devam ederken gerçekleştiği görülüyor.

SUNUCU KONUŞTUĞU SIRADA BİNA VURULDU

Kadın sunucunun İsrail saldırılarına tepki gösterdiği sırada meydana gelen patlama, stüdyoda büyük hasara yol açtı.

Videolarda patlama anı ve yayın kesintisi de açıkça yer aldı.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü