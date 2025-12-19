Taşacak Bu Deniz 11. bölüm ön izleme: "Yemişim kasedi... Ben varım!" Taşacak Bu Deniz'in bu akşam yayınlanacak olan bölümünden gelen ön izleme, seyircileri mest etti. Adil ve Esme arasındaki diyalog, duyanları heyecanlandırdı. İşte, 11. bölüm ön izlemesi...