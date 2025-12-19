Taşacak Bu Deniz 11. bölüm ön izleme: "Yemişim kasedi... Ben varım!"

- Taşacak Bu Deniz dizisi, 11. bölümüyle yine büyük ilgi topladı.
- Adil ve Esme'nin diyaloğu seyircileri heyecanlandırdı.
- Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.
TRT 1'in reytinglere damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, 11. bölümü ile ekrana gelecek.
Cuma akşamları yayınlanan dizi, ilk bölümden beri ilgi görmeye devam ediyor.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolü paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor.
Gelen son ön izleme, herkesi heyecanlandırdı.
"Esme, Adil'in kalbini koruyabilecek mi"... İşte, 11. bölümden öz izleme...