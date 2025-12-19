Survivor 2026 tarihi belli oldu! İşte yayın günü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Acun Ilıcalı'nın sevilen programı Survivor için geri sayım sürüyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alacak isimler; Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin olarak duyurulmuştu.

Gönüllüler takımında ise "Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü'' isimleri açıklanmıştı.

2026 sezonu hazırlıklarını tamamlayan Survivor'da yayın tarihi de netleşti.

İzleyicilerin, "Survivor 2026 ne zaman başlayacak" sorusu yanıt buldu.

YAYIN TARİHİ

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla Survivor 2026'nın ne zaman başlayacağını ilk kez açıkladı.

Survivor'ın 1 Ocak 2026 Perşembe günü başlayacağı öğrenildi.