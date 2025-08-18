Jrokez kimdir, neden öldü? Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm sebebi ne?

YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda yaptığı canlı yayınlar ve içeriklerle tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti.

Sosyal medyada Jrokez ismiyle bilinen Oğuzhan Dalgakıran dün akşam Ankara'da yaşadığı apartmanın 12. katından düşerek vefat etti.

Yayıncılık kariyerine Twitch platformun dabaşlayan Jrokez’in bu platformda yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyordu.

Son dönemde yayınlarını ağırlıklı olarak Kick’te gerçekleştiren Oğuzhan Dalgakıran'ın burada ise 118 bin takipçiye ulaşmıştı.

Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümü ailesi ve sevenlerini büyük bir üzüntüye boğdu.

Son paylaşımı dikkat çekti

Oğuzhan Dalgakıran yaptığı son paylaşımda, Fenerbahçe'nin Göztepe maçında aldığı beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu ve yorgun hissettiği için de yayın açamayacağını dile getirmişti.

Dalgakıran paylaşımında, "Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni... Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.