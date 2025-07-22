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Kadıköy Boğası'nın hayatı film oluyor! İşte vizyona giriş tarihi ve oyuncu kadrosu

Kadıköy Boğası olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatı film oluyor. İşte filmin merak edilenleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 11:57
Kadıköy Boğası'nın hayatı film oluyor! İşte vizyona giriş tarihi ve oyuncu kadrosu

Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatı film oluyor.

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mustafa Başaran'ın hayatı, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Başaran kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

İşte o paylaşım;

Çekimleri tamamlanan filmin 22 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacağı açıklandı. 

"Kadıköy Boğası" filminde yer alacak isimler Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum olarak açıklandı.

İşte filmin afişi;

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