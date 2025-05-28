Kanal D'nin töre dizinden kötü haber: Son kez yayınlanacak...

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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Uzak Şehir, ilk sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanada'dan Mardin'e uzanan "Albora" topraklarındaki hikayeyi anlatan dizi, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde ilerliyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, son olarak 27. bölümü ile yayınlandı.

Uzak Şehir 27.bölümünde çareyi annesinin mezarına sığınmakta bulan Alya, Cihan'a aşık olduğunu resmen itiraf etti.

Sadakat'in tüm diretmelerine rağmen Cihan da Alya'dan vazgeçmedi. Başkasıyla evlenmeye hazırlanan Kaya ise korkunç bir kaza geçirdi.

SEZON FİNALİ TARİHİ

İlgiyle takip edilen diziden sezon finali fragmanı geldi ve böylece son bölüm tarihi de belli oldu.

28. bölüm ile sezonu kapatacak olan Uzak Şehir, 2 Haziran akşamı son kez ekrana gelecek.

Eylül ayında ise yeni sezona devam edecek.