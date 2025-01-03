DHA
Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28) ile ilgili bir gelişme yaşandı.
3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
Kandıralı Ferdi, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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