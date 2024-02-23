Kara Ağaç Destanı'nın Harranlı Celal'i bakın aslen nereli çıktı! İşte Olgun Şimşek'in memleketi TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı ile ekrana dönen oyuncu Olgun Şimşek'in memleketi merak edenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu bakın nereliymiş...

ensonhaber.com

"Yalan Dünya", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve son olarak Netflix'te yayımlanan "Terzi" dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Olgun Şimşek, yeni dizi projesi için sete çıktı.

TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nda rol alan Şimşek, Celal Ağa karakterine hayat veriyor.

53 yaşındaki Olgun Şimşek, çok konuşulacak Harranlı Celal Ağa performansıyla dikkat çekiyor.

İzleyiciler ise ünlü oyuncunun nereli olduğunu araştırıyor.

İşte Olgun Şimşek'in memleketi...

Olgun Şimşek, 1971 yılında memleketi Bursa'da doğdu

İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmasıyla da macerası başladı.