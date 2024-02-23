Kara Ağaç Destanı'nın Harranlı Celal'i bakın aslen nereli çıktı! İşte Olgun Şimşek'in memleketi

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"Yalan Dünya", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve son olarak Netflix'te yayımlanan "Terzi" dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Olgun Şimşek, yeni dizi projesi için sete çıktı.
TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nda rol alan Şimşek, Celal Ağa karakterine hayat veriyor.
53 yaşındaki Olgun Şimşek, çok konuşulacak Harranlı Celal Ağa performansıyla dikkat çekiyor.
İzleyiciler ise ünlü oyuncunun nereli olduğunu araştırıyor.
İşte Olgun Şimşek'in memleketi...
Olgun Şimşek, 1971 yılında memleketi Bursa'da doğdu
İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamladı, Mustafakemalpaşa Lisesi'nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmasıyla da macerası başladı.