Yağmur Dinç

ATV'de yayınlanan Karadut dizi, İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolünde devam ediyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyi canlı tutan dizide "Begüm" karakteri de dikkat çekiyor.

Karadut'un Begüm'ünü, sektörün yeni yüzlerinden olan Ebrar Karabakan canlandırıyor.

CESUR ÇIKTI

2006 doğumlu sosyal medya fenomeni olan Karabakan, Karadut ile çıkış yakaladı.

Instagram'u aktif kullanan Ebrar Karakaban, izleyicilerin radarına girdi.

Ünlü oyuncunun cesur pozları, görenleri mest etti.

İşte bazı paylaşımları...