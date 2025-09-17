Kaza sahnelerindeki araçların özelliği ortaya çıktı! Meğer sıfır araçlar...

Türk dizilerinde sık sık gördüğümüz çarpışma ve kaza sahneleri, izleyiciler için heyecan dolu anlar yaratıyor.

Herkesin aklına "gitti milyonluk araç" gibi cümleler geliyor.

Peki, bu sahnelerde araçlar gerçekten kazaya mı uğruyor, yoksa her şey bir set hilesi mi?

Merak edilen bu sorunun cevabı, aslında hem güvenlik önlemleri hem de sinema tekniklerinde saklı.

SETLERDE KAZA ARAÇLARI

Prodüksiyona ve maddi güce bağlı olarak değişmekle birlikte; Sıfır araçlar çok değerli olduğu için büyük kazalarda kullanılmaz.

Filmler için özel olarak hazırlanan araçlar tercih edilir:

1- İç parçalar boşaltılır veya güçlendirilir.

2- Roll cage (güvenlik kafesi) eklenir.

3- Fren ve süspansiyon sistemleri modifiye edilir

Büyük çarpışmalar ve patlamalar için maket araçlar veya CGI (bilgisayar grafikleri) kullanılır.

Gerçek sıfır araçlar yerine, sahneye uygun eski veya sahne arabaları kullanmak hem güvenlik hem de bütçe açısından mantıklıdır.