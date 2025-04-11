Kemal Sunal'ın biricik oğlu Ali Sunal bakın kiminle evli! Eşi güzelliğiyle parmak ısırttı...

Yağmur Uçar

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın Ali Sunal ve Ezo Sunal adında 2 çocuğu bulunuyor.

Babasının tek oğlu olan Ali Sunal, aynı izden giderek oyunculuk yapıyor.

En Son Babalar Duyar ile başladığı kariyeri "Güldür Güldür" ile zirve yapan Sunal, özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

2011 yılının Temmuz ayında, oyuncu Gökçe Bahadır ile evlenen Ali Sunal, 2013'te boşandı.

ALİ SUNAL'IN ŞİMDİKİ EŞİ

2018'de yeniden nikah masasına oturan Sunal, Nazlı Kurbanzade ile hayatını birleştirdi. Ve bu evlilikten "Nil Sunal ve Narin Sunal" adında iki kızı oldu.

Ali Sunal'ın biricik eşi Nazlı Sunal, güzelliği ve duruşu ile beğeni topluyor.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Sunal, takipçilerini adeta mest ediyor.

İşte bazı paylaşımları...