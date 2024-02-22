Kemal Sunal’ın küçük arkadaşı Fatoş’u gören tanıyamıyor! İşte, Garip'in küçük yıldızı Ece Alton’un son hali…

Kemal Sunal ile birlikte yer aldığı Garip filmiyle yıldızını parlatan Ece Alton Fatoş karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı olarak anılan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
Yeşilçam kuşağının unutulmaz Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş’a hayat veren Ece Alton o dönemde gönüllere taht kurmayı başarmıştı.
1986 yılında Memduh Ün yönetmenliğinde çekilen film büyük bir kitleye ulaşmış ve Türk sinemasının başarılı yapımları arasındaki yerini almıştı.
Geçen 36 yılın ardından Ece Alton ansızın ortaya çıktı ve Garip’in Fatoşu’unu gören şaştı kaldı.
Ekranlardan uzak bir hayat süren Ece Alton şimdilerde otel işletmeciliği ile ilgileniyor. Doğayla iç içe yaşayan Alton güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.
İşte, Ece Alton’un son hali...