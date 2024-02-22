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Kemal Sunal’ın küçük arkadaşı Fatoş’u gören tanıyamıyor! İşte, Garip'in küçük yıldızı Ece Alton’un son hali…

Kemal Sunal’ın küçük arkadaşı Fatoş’u gören tanıyamıyor! İşte, Garip'in küçük yıldızı Ece Alton’un son hali… Kemal Sunal’ın ağlatırken güldüren izlemeye doyamadığımız o filmleri arasında olan Garip’in küçük yıldızı Fatoş’a hayat veren Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Tam 36 yıl önceki küçük kızı şimdiki halini gören bir daha bakıyor. İşte, Ece Alton’un son hali…