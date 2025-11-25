Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraç'lı A.B.İ görücüye çıktı! İşte konusu ve oyuncuları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "A.B.İ." için hazırlanan afiş yayınlandı.

OGM Pictures imzalı yapım, daha başlamadan güçlü atmosferi ve iddialı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yayınlanan afiş, dizinin sürükleyici hikayesine dair önemli ipuçları verirken, gerilim ve duygusal çatışmaların yoğun olduğu bir sezonun izleyici beklediğini gösteriyor.

Görsel tasarımıyla dikkat çeken afiş, dizinin beklentisini daha da arttırdı.

Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor.

Senaryosu ise sektörde başarılı işlere imza atan Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı.

A.B.İ DİZİ KONUSU

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor.

Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.