Kenan Tekdağ serbest bırakıldı

Habertürk ve Show TV'yi bünyesinde bulunduran Can Holding'e, Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi.

4 FARKLI SUÇLAMA VAR

Can Holding bünyesinde bulunan Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu.

Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti.

KENAN TEKDAĞ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakıldı.