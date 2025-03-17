Kenize Murad hakkındaki CIA ajanlığı iddiaları: Murat Bardakçı gerçeği yazdı

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Osmanlı hanedanına mensup, çoğu yurt dışında doğmuş büyümüş isimler hakkında sık sık farklı iddialar ortaya atılır.

Bunlardan sonuncusu ise Kenize Murad hakkında olanı.

Beşinci Murad’ın torunu Selma Hanımsultan'ın 1939’da Paris’te doğan kızı Kenize Murad'ın ABD istihbaratı CIA'ya çalıştığı iddiaları, günlerdir kamuoyunda haberlere konu oluyor.

BEŞİNCİ MURAD'IN TORUNU CIA AJANI İDDİALARI

"Osmanlı torunu CIA ajanı çıktı" başlıklı haberlerden sonra, aynı zamanda Murad'ın arkadaşı da olan ünlü yazar Murat Bardakçı, ayrıntılı bir yazı yazarak iddiaları yalanladı.

"Basınımız haberin üzerine atladı ve Kenize Murad’ın CIA ajanı olduğu yazıldı..." ifadelerini kullanan Bardakçı, Murad'ın konuya ilişkin açıklamasını da yazısına ekledi.

CIA'DAN GELEN TEKLİFİ İNKAR ETMEDİ

Murad'ın CIA'dan gelen iş teklifini inkar etmediğine dikkat çeken Bardakçı, yazısında 1977’nin 7 Aralık’ında Kahire’de öldürülen David Holden adlı gazetecinin cinayetine ilişkin bir haberde, Murad hakkında verilen bir bilgi ile iddiaların nasıl yayıldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Murat Bardakçı'nın yazısını okumak için tıklayınız...