Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı, ilk soruda elendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sevilen yarışma programı...

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı.

SORU GÜNDEM OLDU

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı ekranların vazgeçilmez genel kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu.

Yarışmaya Düzce'den katılan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, henüz ilk soruda yaptığı hata ile programa veda etti.

AÇILIŞ SORUSUNDA ELENDİ

Kaynarca'nın yönelttiği, "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusu, yarışmanın açılış sorusu olarak ekrana geldi.

Şıklar arasında "Aç mısın?", "Ne içersin?", "Tatlı yer misin?" ve "Kahvaltı yaptın mı?" seçenekleri bulunuyordu.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Heyecanına yenik düşen Elif Okumuş, doğru cevap B şıkkı "Ne içersin?" olması gerekirken, A şıkkı "Aç mısın?" seçeneğini işaretledi.

Cevabın yanlış çıkmasıyla birlikte yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Okumuş, ilk soruda elenmesiyle ve verdiği cevapla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.