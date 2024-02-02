Kim Milyoner Olmak İster’in ilk şampiyonu Arda Ayten’i gören şaşırıyor! Bakın şampiyon şimdi ne yapıyor… ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e 2019 yılında katılıp şampiyon olmuştu. Geçen 5 senenin ardından bakın milyoner Arda Ayten şimdi ne yapıyor…

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ATV ekranlarında yıllardan beri yayınlanan yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in az sayıda şampiyonu bulunuyor.

2019 yılında yarışmaya katılan Arda Ayten ilk şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Yarışmaya katıldığı dönemde 19 yaşında olan Ayten milyoner olarak yarışmadan ayrılmıştı.

Şampiyonluğu İstiklal Marşı sorusuna verdiği doğru cevapla kazanmasının üzerinden beş sene geçen Ayten şimdilerde 24 yaşında genç bir delikanlı.

Kim Milyoner Olmak İster’in ilk şampiyonu Arda Ayten bakın şimdilerde ne yapıyor…

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Arda Ayten şimdi doktor. Ayten’in söylemine göre 36 saat nöbetin ardından yılmadan bir mesaiden diğerine koşan Arda aynı zamanda kendine bir şeyler katmaya da devam ediyormuş.

Aynı zamanda TEDx konuşması da yapan Arda, yeni keşifler yapmak ve diğer insanlara da yön verebilme arzusu yaşıyor.

Uzun bir süre ortalarda görülmeyen arda çok aktif kullanmadığı sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Takipçilerinden Arda’nın son hallerine: “İlber Hoca'nın gençliği gibisin', 'Hiç değişmemişsin', 'Hala aynı gülüş' gibi yorumlar yapılıyor.