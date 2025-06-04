Kiracı filminde Kemal Sunal'ın ofis aşkı Sühendan'a bakın! Son hali pes dedirtti...

Haber Merkezi

1987 yapımı “Kiracı” filmi, Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor.

Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı film, bir devlet memurunun ev bulma mücadelesini ve çevresinde gelişen olayları mizahi bir dille anlatıyor.

Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise, Kemal Sunal’ın canlandırdığı Kerim’in hayatına bir anda dahil olan Sühendan oluyor.

Sühendan, filmde Kerim’in iş yerinden arkadaşıdır. Zarif, hoş, kendine güvenen bir kadındır.

Kerim’e karşı duyduğu platonik aşk zamanla bir ilişkiye dönüşür, fakat Kerim'in evli ve çocuklu olması bu ilişkiyi çıkmaza sürükler.

SÜHENDAN'IN SON HALİ

Sühendan’a hayat veren isim, Özlem Onursal.

Gerçek adı Mevlüde Deligönül olan oyuncu, 80’li yıllarda güzelliğiyle ekranlarda parlayan bir yıldızdı.

Kısa süren sinema kariyerinde birkaç filmde daha rol aldıktan sonra sektörden uzaklaştı. Ancak son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, görenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Özlem Onursal, doğal zarafetiyle hâlâ dikkat çekiyor.