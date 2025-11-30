Abone ol: Google News

Kısmetse Olur'da gelin kavgası! Damatlar zor ayırdı...

Son bölümde Ayla ve Beliz arasında başlayan atışma, saniyeler içinde büyüyerek büyük bir gerilime sahne oldu. Damat adaylarının araya girmesiyle ortam zor sakinleşti.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 09:36
  • Kısmetse Olur programında gelinler Ayla ve Beliz arasında yaşanan sözlü atışma kısa sürede fiziksele dönüştü.
  • Bu olay evde büyük panik yarattı ve damat adayları tarafları ayırmak için müdahale etti.
  • Ortam, damat adaylarının aray girmesiyle zor sakinleştirildi.

YouTube'dan yayın hayatına devam eden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu kez kavga ile gündemde.

Yeni sezonun gelin adayları Ayla ve Beliz arasındaki atışma bu kez kontrolden çıktı.

Sözlü tartışma bir noktadan sonra büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

SAÇLARINA YAPIŞTI

Ayla ve Beliz’in birbirlerine doğru hamle yapmasıyla evde büyük bir panik yaşandı.

O sırada damat adayları anında devreye girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

