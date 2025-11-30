Kısmetse Olur'da gelin kavgası! Damatlar zor ayırdı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

YouTube'dan yayın hayatına devam eden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, bu kez kavga ile gündemde.

Yeni sezonun gelin adayları Ayla ve Beliz arasındaki atışma bu kez kontrolden çıktı.

Sözlü tartışma bir noktadan sonra büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

SAÇLARINA YAPIŞTI

Ayla ve Beliz’in birbirlerine doğru hamle yapmasıyla evde büyük bir panik yaşandı.

O sırada damat adayları anında devreye girerek tarafları ayırmaya çalıştı.