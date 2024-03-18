Kızıl Goncalar'ın Hande'si bakın kimin eski aşkı çıktı! 7 yıllık ilişkisi kül oldu... Kızıl Goncalar dizisindeki Hande karakteriyle beğeni toplayan Duygu Sarışın, ünlü yakışıklı oyuncu ile 7 yıllık ilişkisini noktaladı.

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1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Duygu Sarışın, 9 Eylül Üniversitesi İç mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu’na girerek oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı görevlerini de üstlenen Duygu Sarışın, televizyon kariyerine 2011 yılında "Cennetin Sırları" dizisi ile başladı.

Sarışın, daha sonra sırasıyla İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Rengarenk, Darbe, Lal, Nebiliyim ve Ertuğrul 1980 gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Hande" karakterine hayat veren Duygu Sarışın, performansı ve güzelliği ile beğeniliyor.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Duygu Sarışın, kendisi kadar ünlü bir isimde 7 yıllık dolu dizgin bir aşk yaşadı.

İşte o isim...

Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy aşkı

2016-2017 yıllarında Show TV’de yayınlanan İçerde dizisinde Sema karakterine hayat vermiş, bu dizide rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamaya başladı.

Bir dargın bir barışık giden Sarışın ve Ulusoy, magazinin de merceğindeydi.

Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu çift, yaz aylarında evleneceklerini açıklamıştı.

Evlenmeleri beklenen Ulusoy ile Sarışın'dan üzen haber geldi. Çift, uzun soluklu ilişkilerini noktaladı.