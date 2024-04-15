Kızıl Goncalar'ın modern Birgül'ü cesur çıktı, Instagram'ı yaktı geçti! "Naim Efendi görmesin" Kızıl Goncalar dizisinde modern Müslüman kadını temsil eden Birgül karakterini oynayan Sitare Akbaş, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

ensonhaber.com

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pazartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizi; başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimleri buluşturuyor.

Tarikatların konu alındığı dizide her karakter seyirciye başka bir durumu lanse ediyor.

Dikkat çeken oyunculardan biri de Birgül karakterini oynayan Sitare Akbaş oldu.

Naim’in kız kardeşi, Meryem’in görümcesi, Zeynep’in halası olan modern Müslüman kadını temsil eden Birgül Öğretmen, Sitare Akbaş ile hayat buluyor.

Instagram pozları

Performansı ve güzelliği ile beğeni toplayan Akbaş, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Daha önce Akasya Durağı, Sen Çal Kapımı, Ramo, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Instagram'ı aktif kullanıyor.

35 yaşındaki Sitare Akbaş'ın cesur pozları, dizideki rolünün aksine bir profil çiziyor.

Gören izleyiciler ise beğenmeden geçemiyor.

İşte bazı kareler...