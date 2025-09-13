Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı: Yasak aşk ifşa oldu! “Gidelim bu şehirden…”

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni sezonuya ekranlara damga vurdu. Diziden beklenen yeni fragman geldi. Yasak aşk ortaya çıkıyor. Firaz’la Doğa…

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 13:32
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla dün akşam ekrana geldi.

İlk bölümünden bu yana büyük ilgi gören dizi, yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Heyecan dolu sahneleriyle sezon açılışını güçlü bir şekilde yapan Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

DOĞA VE FİRAZ AŞKI...

Kıvılcım ve Ömer, bebekleri Kemal'i kucaklarına aldı. Öte yandan Işıl, Abdullah'ı eski sevgilisiyle aldatıyor. Peki, Abdullah durumun farkına varacak mı?

Gündeme oturan konulardan biri de Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı oldu. Fragmanda Firaz’ın “Gidelim bu şehirden” sözleri dikkat çekti. Peki, Firaz ve Doğa'nın arasındaki ilişki ifşa olacak mı? 

İşte Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı:

