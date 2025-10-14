Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 2. fragman: Doğa’nın feci kazası! Öldü mü?

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölüm fragmanıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni bölümde tansiyon giderek yükseliyor. Mustafa’nın ani dönüşü, hem izleyiciler hem de karakterler arasında büyük bir merak yarattı.

Mustafa’nın kafasında ne planladığı ise yine merak konusu.

DOĞA KAZA YAPIYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Doğa, Cemre ile birlikte trafik kazası geçiriyor.

Arabanın takla atmasının ardından Doğa'nın hayatta kalıp kalmayacağı merak ediliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 2. fragman: