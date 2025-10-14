Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 2. fragman: Doğa’nın feci kazası! Öldü mü?

Cuma günlerinin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti’nden yeni fragman geldi. Doğa’nın kazası ekranlara damga vuracak. Peki, Doğa ölecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 2. fragman...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 10:21
Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 2. fragman: Doğa’nın feci kazası! Öldü mü?

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölüm fragmanıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni bölümde tansiyon giderek yükseliyor. Mustafa’nın ani dönüşü, hem izleyiciler hem de karakterler arasında büyük bir merak yarattı.

Mustafa’nın kafasında ne planladığı ise yine merak konusu.

DOĞA KAZA YAPIYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Doğa, Cemre ile birlikte trafik kazası geçiriyor.

Arabanın takla atmasının ardından Doğa'nın hayatta kalıp kalmayacağı merak ediliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 2. fragman:

Medya Haberleri