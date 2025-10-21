Kızılcık Şerbeti 110. bölüm 2. fragman: Ömer tutuklanıyor “Adam öldürme suçundan…”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak izleyicileri ikiye böldü.

Ömer’in karıştığı trafik kazası bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu kazanın detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, izleyiciler “Ömer’in sırrı ortaya çıkacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.

ÖMER İÇİN GÖZALTI KARARI

Fatih artık içinde bulunduğu durumdan sıkıldığını Doğa’ya açıklar. Peki, Doğa ve Fatih boşanacak mı?

Öte yandan sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bunun çok kolay olmadığını anlar. Demet, intikam almaya kararlıdır.

Kıvılcım ve Ömer, büyük kazayı sır gibi saklarken vicdan azabı çekmeye başlar. Bir anda polisler kapıya dayanır. Ömer hakkında adam öldürme suçundan gözaltı kararı çıkmıştır.

İşte Kızılcık Şerbeti 110. Bölüm 2. Fragman: