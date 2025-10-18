Kızılcık Şerbeti 110. bölüm fragmanı: Firaz'ın Demet'i gözünü kararttı "Sen bittin!"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Son bölümde Doğa’nın geçirdiği kaza sahnesi tansiyonu yükseltirken, izleyiciler “Doğa’ya ne olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde, kaza sonrası yaşanacak gelişmeler ve karakterler arasındaki yüzleşmeler damga vuracak.

109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer sonunda dayanamayarak tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etti. Kıvılcım, yaşadıklarının etkisiyle kabuslar görmeye başlıyor.

Fatih’in çabaları sayesinde aralarındaki buzlar bir nebze erise de bu kez Çimen yüzünden yeni bir kriz patlak veriyor. Sinirlerine hakim olamayan Doğa, kızını alarak evi terk ediyor ancak yolda büyük bir kaza geçiriyor. Peki, Doğa öldü mü?

Diğer yanda Işıl’ın gizemli tehditçiyle yüzleşme çabası ve Firaz’ın ilişkisini bitirme mücadelesi de bölüme damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti 110. Bölüm fragmanı: